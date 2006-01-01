Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве

Обвинение в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены предъявлено их внучке. Об этом сообщили в пресс-службе СК России, передает ТАСС.

"По версии следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города", - сообщает "МК" со ссылкой на ведомство.

Мотив двойного убийства, похоже, деньги. Виктор Тархов еще с начала 90-х был связан с нефтепереработкой, с 2006 года по 2010-й он руководил Самарой, а после вернулся в бизнес - в том числе построил сеть автозаправочных станций и открыл компанию по производству сверхлегких самолетов. СМИ оценивают капитал Тархова как минимум в 150 миллионов рублей.

У бывшего мэра был особняк в Подмосковье, несколько квартир бизнес-класса в Самаре, автомобиль. Белую "Тойоту" внучка якобы успела продать, подделав документы. Реализовать, как пишет местная пресса, она планировала и остальное имущество. Но была задержана. По некоторой информации, у девушки проблемы с наркотиками и долг 700 тысяч рублей.

Примечательно, что мать Екатерины, дочь Тархова, два года назад осудили на семь лет по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата самарской облдумы. Внучке за двойное убийство грозит 20 лет тюрьмы. У нее остался шестилетний сын, судьбу которого определят органы опеки.