Новыми иноагентами стали журналист Панюшкин и проект "Зона солидарности"

Сегодня, 7 февраля, Минюст назвал новых иноагентов. Ими стали политолог Ирина Бусыгина, журналистка Анастасия Голубева, ее коллеги Светлана Осипова и Анастасия Шевченко, журналист и организатор благотворительных проектов Валерий Панюшкин, политтехнолог Михаил Шейтельман, проект "Зона солидарности".

Поводом для включения в реестр иноагентов стали распространение недостоверной информации о решениях российских властей, взаимодействие с нежелательными организациями, создание и распространение материалов иноагентов.

Кроме того, как уточняет Минюст, Панюшкин, "Зона солидарности", Бусыгина и Шевченко выступали против СВО, а Шейтельман также осуществлял поддержку вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Бусыгина, Панюшкин, Шевченко и Шейтельман находятся за границей.

Ранее иноагентами признали журналисты Владимир Раевский и Дмитрий Сухарев. Также список пополнили также корреспонденты Русской службы Би-би-си Илья Абишев и Елизавета Фохт-Бабушкина, педагог Вадим Зицер, журналист Андрей Новашов и блогер Антон Суворкин.