Сегодня, 7 февраля, в результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск ДНР.

Стало известно, что Киев превратил город в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций. Также ВСУ использовали для обороны терриконы и шахты. К слову, Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации.

Меж тем ВСУ потеряли за пять месяцев боев более 26 тысяч военных. Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника при освобождении города составило более 13 км, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее стало известно, что основа ядерного щита России - легендарные ракетные комплексы "Ярс", внушающие страх недружественным странам - вышли на маршруты боевого патрулирования.