Минувшей ночью над территорией России сбито 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись четыре региона. 18 дронов сбиты над территорией Ростовской области, 11 аппаратов перехвачены в Волгоградской области; пять - уничтожены над территорией Белгородской области и два – на Кубани.

Как сообщили утром власти Волгоградской области, целью атаки украинских беспилотников было нефтеперерабатывающее предприятие. Пострадавших нет. В Краснодарском крае из-за налёта беспилотников повреждены пять жилых домов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.