Спас раненых сослуживцев: подвиг ефрейтора Кравцова

Ефрейтор Иван Кравцов под обстрелом ВСУ смог доставить боеприпасы и продовольствие нашим военным на передовую. Обнаружив двух тяжелораненых бойцов, Иван оказал им первую помощь, погрузил в транспорт и выехал в полевой госпиталь. Заметив вражеский FPV-дрон, ефрейтор Кравцов подавил его с помощью РЭБ, установленной на борту автомобиля и доставил пострадавших в медподразделение.

Младший сержант Сергей Корсаков со своими подчинёнными, находясь на передовой, стойко отражал натиск превосходящих сил противника. Обнаружив тяжелораненых военнослужащих, Сергей организовал их эвакуацию, а заметив вражеский дрон, уничтожил его из автомата, обеспечив безопасность своих сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".