Опубликовано видео из освобождённого Дзержинска

Минобороны опубликовало кадры из освобождённого Дзержинска - самого крупного населённого пункта на торецком направлении. Пять месяцев российские военные вели бои за город, день за днём вытесняя врага с занятых позиций.

На этом участке фронта ВСУ потеряли 26 тысяч военнослужащих - 70% личного состава. За все время боевых действий уничтожено более 240 танков и других бронированных машин, а также свыше 340 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Успешно атакуют врага наши бойцы и на других стратегически важных рубежах. Надёжное сопровождение штурмовым отрядам обеспечивают сапёры. Они идут впереди, чтобы обезвредить минные поля. Они же остаются на освобождённых территориях, чтобы проверить каждый метр, сообщает "ТВ Центр".