Анита Цой рассказала о похудении: "Меня ждет настоящее превращение"

Сегодня, 7 февраля, свой день рождения отмечает певица Анита Цой. Однако в новом интервью она сообщила, что не собирается по этому поводу устраивать грандиозное торжество. Наоборот, артистка планирует тихо в семейном кругу отметить дату да угостить свою команду в офисе.

А вот на следующий год у Аниты Цой, по ее признанию, большие надежды и планы. Ведь в 2026 году артистка отметит двойной юбилей! По такому поводу певица готовит особенное шоу, которого, как она уверяет, еще никто не видел. Ради такого знаменательного события Анита Цой даже намерена сильно измениться.

"По жизни я пухлик, признаюсь. Держать себя в форме — тяжелый труд. И не всегда мне он под силу, как и любому человеку на свете. Сейчас я больше своего нормального веса на 30 килограммов. Впереди большой юбилей. И моя новая цель — вернуться в свой идеальный вес, стать еще краше и моложе. Меня ждет настоящее превращение", - сообщила Анита Цой.

Певица призналась, что всегда боролась с лишним весом, причем с переменным успехом. Она не скрывает, что прибегала к самым разным способам сбросить килограммы.

"Я пробовала разные методы похудения, но все они был связаны с диетами, физической нагрузкой. Прибегала я и к голоданию: сидела только на воде и на отварах трав", - рассказала певица "Теленеделе".