"Ты моя, ты мой": SHAMAN и Мизулина обратились друг к другу

Недавно певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) появился в одной из московских школ в сопровождении главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Певец выступил перед учениками и даже сделал вид, что целует Екатерину. В Сети немедленно поползли слухи об их романе.

Дальше - больше. Екатерина Мизулина посетила премьеру этно-оперы "Князь Владимир", где главную роль исполнил SHAMAN. Также в постановке задействованы лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и продюсер Игорь Матвиенко.

А теперь Екатерина и Ярослав почти одновременно опубликовали в своих официальных телеграм-каналах совместную фотографию, которую подписали тоже идентично: "Ты мой", "Ты моя". Тем самым Мизулина и Дронов подогрели слухи о своих романтических отношениях.

"Нас объединяет любовь к России. А обо всем остальном узнаете 9 марта. На моей программе "Ты моя", - ранее в интервью многозначительно говорил Ярослав.

В Сети пользователи неоднозначно относятся к Мизулиной и Дронову. Одни считают, что Ярослав и Екатерина прекрасная пара и очень подходят друг другу. Другие же уверены, что их отношения это проект и пиар.