Путин принял отставку губернатора Новгородской области Никитина

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Сообщается, что это связано с переходом на другую работу. О соответствующем указе президента Владимира Путина сообщается на сайте Кремля.

Отметим, что в сентябре прошлого года российский лидер провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Новгородской области. Андрей Никитин доложил президенту о социально-экономической ситуации. Тот сообщил, что в регионе активно развивается производство, на 160% выросли показатели оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, с каждым годом к работе привлекают все больше молодых специалистов. Реализуют программы по стимулированию рождаемости и борьбе с бедностью. К 2030 году планируется газифицировать все районы области. С опережением на год идет развитие особой экономической зоны. Приоритетным остается и развитие здравоохранения.