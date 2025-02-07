Мать убитого мальчика в Черняховске задержали после похорон

Несколько дней назад в Калининградской области сутки искали семилетнего мальчика, но он оказался мертв. В убийстве сознался отчим ребенка. К страшному преступлению оказалась причастна и мать мальчика.

Следователи выяснили, что 42-летний житель Черняховска избил двоих детей в присутствии их матери. 12-летняя девочка выжила, она госпитализирована с переломами. Мальчик после побоев какое-то время еще дышал, но мать не вызвала скорую, а когда ребенок умер, женщина сначала помогла сожителю выбросить тело в болото, а потом обратилась в полицию с заявлением о якобы пропаже сына.

Накануне, 6 февраля, состоялись похороны ребенка, проститься пришел почти весь город. Говорят, матери мальчика замечено не было. А сегодня, 7 февраля, стало известно о ее задержании. Ее подозревают в истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и оставлении в опасности, передает РИА Новости.

"В настоящее время фигурантка задержана в качестве подозреваемой. Следователями регионального управления Следственного комитета с ней выполняются необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", - рассказали в пресс-служба СУСК РФ по региону.

Отметим, что в настоящее время отчим находится под арестом до 3 апреля.