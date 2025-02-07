Трамп заявил, что у них с Путиным всегда были "хорошие отношения"

Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение переговорить с Владимиром Путиным, отметив, что их всегда связывали "хорошие отношения". При этом американский президент признался, что ему "грустно" от того, что происходит на Украине, сообщает РИА Новости. Кроме того, президент США заявил, что желает обеспечить безопасность активов Украины, включая ее редкоземельные металлы.

Ранее Дональд Трамп предложил Киеву продолжение американской помощи в обмен на ценные ресурсы. В ответ Украина дала понять, что готова пойти на сделку с США по редкоземельным металлам, если Вашингтон гарантирует, что они не попадут в Россию. В Кремле быстро отреагировали на планы Дональда Трампа.

"Ну, наверное, если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", — сказал Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля заявил, что Вашингтону лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и способствовать завершению конфликта.