Певица Бейонсе носит парик из волос украинских детей

Американская певица Бейонсе Ноулз негласно зовется королевой париков, в ее коллекции, которая насчитывает более 100 экземпляров, великое множество самых разных моделей. Говорят, недавно популярная исполнительница приобрела сразу три парика, сделанных из волос украинских детей. Как отмечает The Mirror, парики из детских волос считаются не только самыми дорогими, но и ценными.

Сообщается, что все парики Бейонсе сделаны исключительно из натуральных волос по специальной технологии Lace Wigs: искусственная шевелюра плотно приклеивается к линии роста волос, а снять ее можно только с помощью специальных средств. Линию стыка маскируется тональным кремом. Такие парики выглядят максимально естественно, при этом в них можно заниматься спортом и даже купаться в бассейне.

Многие зарубежные знаменитости носят искусственные волосы и не видят в этом ничего предосудительного. Например, известно, что почти всегда выходя в свет товарка Бейонсе по сцене, певица Рианна, надевает парик. Увидеть ее с родной шевелюрой можно крайне редко.