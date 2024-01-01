Украина обладает необходимыми условиями, чтобы создать "грязное" ядерное оружие. Об этом в субботу, 8 февраля, заявил экс-глава МИД Владимир Огрызко в интервью украинским СМИ.

О намерениях ВСУ взорвать подобную бомбу в местах хранения отработавшего топлива АЭС сообщалось ещё в августе 2024 года.

Тем временем Зеленский анонсировал привлечение в армию юношей в возрасте 18–24 лет. Он уточнил, что это не мобилизация, а годовой контракт с льготами и "высоким денежным довольствием". По словам Марии Захаровой, эти заявления являются частью сделки с Трампом по редкоземельному металлу — цинку.