Украинские БПЛА атаковали города и районы Ростовской области. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил врио губернатора Слюсарь.

По его словам, в Первомайском районе Ростова-на-Дону получило повреждения остекление в нескольких пятиэтажных домах, из одной многоэтажки эвакуированы 68 жильцов. Также повреждены окна в 14 многоквартирных домах из-за атаки БПЛА.

В Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания предприятия, эвакуированы шесть работников.

Помимо этого, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Славянском районе Кубани. Обломки БПЛА повредили кровлю и окна 5 домов. Пострадавших, предварительно, нет, заявил губернатор Краснодарского края Кондратьев