Из-за высокого давления в Петербурге отменяют авиарейсы

В аэропорту Санкт-Петербурга готовятся к возможным задержкам рейсов и корректировкам в расписании полётов. Всё из-за аномально высокого атмосферного давления в центральной части России. Показатели превысили 770 миллиметров ртутного столба. Рекордные значения принёс антициклон из Сибири.

Задерживаются некоторые авиарейсы и на Сахалине. На острове продолжают бороться с сильнейшими снегопадами. Только за прошедшие сутки в Южно-Сахалинске на полигоны вывезли порядка ста тысяч кубометров снега.

Круглосуточно очищают дороги и в Хабаровске. С начала февраля здесь выпала почти двойная месячная норма осадков. Последний раз такие сугробы наметало 10 лет назад.

А в Магадане за одно утро в трещину в бухте Гертнера попали несколько автомобилей, обошлось без пострадавших. Спасатели предупреждали об опасности заранее. Выезд на лёд запрещён, но местные экстремалы готовы променять машину на зимний улов, сообщает "ТВ Центр".