"Ты уволен, Джо!": Трамп нанёс Байдену новый удар

Дональд Трамп лишил Джо Байдена допуска к секретной информации. Нынешний американский лидер заявил, что у его предшественника плохая память и ему нельзя доверять конфиденциальную информацию, а значит, не нужны и ежедневные брифинги разведки. "Ты уволен, Джо!" - написал Трамп в своей соцсети.

Хозяин Белого дома издаёт новые документы один за другим. После переговоров с японским премьер-министром Исибой Трамп пообещал нарастить импорт сжиженного природного газа до рекордных объёмов и объявил, что в ближайшее время собирается посетить Токио, сообщает "ТВ Центр".

Новую сделку США заключили и с Израилем - одобрили поставки вооружений на сумму свыше семи миллиардов долларов. Союзник получит, в том числе бомбы и управляемые ракеты. Американский президент планирует провести на следующей неделе встречу с Зеленским и обсудить сделку по редкоземельным металлам. По словам Трампа, Вашингтону нужно что-то взамен денег, потраченных на Украину.