Увеличилась вероятность падения на Землю огромного астероида

В НАСА изменили прогноз вероятности столкновения недавно открытого астероида YR4 с Землей. По новым подсчётам астрономов, шанс, что небесное тело упадет на нашу планету, выше в два раза, чем думали ранее. Столкновение может случиться 22 декабря 2032 года.

И всё же вероятность, что это произойдёт, ничтожно мал - всего 2,3%. Пока же до лета 2028 года астероид будет различим для наземных телескопов. Зато космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" сможет хорошо рассмотреть небесное тело уже в следующем месяце, что позволит специалистам точнее оценить его размер.

Сейчас учёные считают, что астероид может быть от 40 до 90 метров в поперечнике, сообщает "ТВ Центр".