В Курской области военнослужащие группировки "Север" продолжают выслеживать и уничтожать беспилотники ВСУ. Боевые расчёты постоянно дежурят в небе и выявляют разведывательные и ударные дроны противника с установленной системой сбросов мин или выстрелов.

Сбивают не только дроны, но и берут в плен противников. Максим Золотаренко рассказал российским военным, как попал в Курскую область: "Приехали с супругой с рыбалки, с отдыха, и возле машины меня приняли сотрудники военкомата с полицейским. Погрузили в машину, можно сказать силой".

На фронт отправили быстро. Но на позициях военнослужащий ВСУ сложил оружие перед российской группировкой войск "Север".