Стремительно нарастающая угроза полного разгрома ВСУ заставляет киевский режим искать все возможные варианты, чтобы отсрочить неизбежную для себя катастрофу. В условиях острого дефицита живой силы Зеленский вплотную подошёл к рискованному решению о призыве на фронт 18-летних. На мобилизации вчерашних школьников настаивают и западные покровители Украины.

Совсем скоро охотники за головами смогут забирать почти всех. Какой приказ в итоге получат ТЦК, когда выйдут на охоту - понятно. Просроченный Зеленский всё-таки решился исполнить приказ заокеанских хозяев и пойти на очередное преступление. О том, что на Украине скоро погонят на убой пацанов, предупреждал два месяца назад российский президент Владимир Путин.

Чтобы западная помощь продолжалась, Зеленскому приходится платить не только людьми, но и ресурсами. Редкоземельные металлы – ещё одно условие Трампа. Он собирается вернуть то, что предыдущая администрация вложила в украинский проект.

Искать концы, на что пошли американские пайки, на следующей неделе будет спецпосланник из Вашингтона. И Зеленский понимает, что ему придётся отчитаться за каждый потраченный доллар. Поэтому ищет защиты у Британии, которая вместо постоянного председателя – США, в этот раз возглавит встречу в формате "Рамштайн".

Ведь, после неё через пару дней западные спонсоры соберутся уже на Мюнхенской конференции, где именно Лондону придётся отстаивать необходимость продолжения войны до последнего украинца. От Вашингтона там будет и вице-президент Вэнс, который называл Зеленского попрошайкой.

Но настроение Трампа может резко измениться. Пока он даёт возможность Европе работать с украинцами. Появились фотографии с переданными Францией "Миражами". Париж хвастается кадрами обучения ВСУ.

Впрочем, в Европе уже растёт недовольство тем, как их политики высасывают деньги из бюджета на помощь другой стране, не решая собственных проблем. Несколько тысяч польских фермеров, собравшихся на акцию протеста против зелёного курса ЕС, освистали Урсулу Фон Дер Ляйен.