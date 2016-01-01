Калининградская область перешла на автономный режим энергопотребления

Калининградская область перешла на автономный режим энергоснабжения. Это связано с выходом стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

Благодаря своевременным решениям президента и правительства, к подобному развитию событий самый западный регион подготовился заранее. Как отметили в Минэнерго, в период с 2016 по 2020 годы в области построены четыре новых объекта генерации.

Суммарная мощность электростанций региона составляет 1,9 гигаватта, что более чем вдвое превышает пиковое потребление и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан.

На этом фоне власти в Эстонии власти посоветовали жителям запастись едой, водой и лекарствами из-за возможных отключений света, сообщает "ТВ Центр".