Дальний Восток заметает снегом

Непогода не оставляет в покое Дальний Восток. Вот уже четвёртые сутки мощный тихоокеанский циклон обрушивает на жителей ряда регионов рекордные снегопады.

Наиболее сложная ситуация на Сахалине. Там дорожные службы с трудом успевают расчищать автомобильные дороги. Движение транспорта на некоторых участках трасс ограничено. В областном центре коммунальщики работают в режиме нон-стоп круглые сутки.

Настоящие зимние пейзажи сейчас и на юге России. В Крыму жители и отдыхающие спешат запечатлеть достопримечательности в необычном антураже. Но для автомобилистов такие сюрпризы погоды порой оборачиваются крупными неприятностями.

Аномальные погодные условия стали причиной отмены или задержки десятков авиарейсов в Санкт-Петербурге. Атмосферное давление накануне превысило отметку в рекордные 790 миллиметров ртутного столба. При таких значениях эксплуатация некоторых типов самолётов запрещена.

В Москве пик давления будет зарегистрирован сегодня. Метеочувствительные люди ощутят себя словно шахтёры под землей на глубине 300 метров, сообщает "ТВ Центр".