Собянин поздравил учёных с Днём российской науки

Сегодня, в День российской науки, Сергей Собянин поздравил учёных и исследователей с профессиональным праздником. На своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы рассказал, где в столице можно познакомиться с биологией, астрономией и ядерной физикой.

Так, погрузиться в мир науки предлагают в Московском планетарии, Музеях космонавтики, Дарвиновском и Биологическом, а также в павильонах "Атом" и "Биотех" на ВДНХ. Желающих увидеть инновационное оборудование и узнать, как открытия применяют на практике, приглашают посетить экскурсию на высокотехнологичные предприятия.

Например, в НИИ хлебопекарной промышленности экскурсанты знакомятся с особенностями выпечки хлеба для космонавтов, а на заводе "Микрон" - с созданием чипов для карты Тройка.