В МГУ написали первый всероссийский диктант “Наука во имя Победы”

Утром в МГУ имени Ломоносова состоялся первый всероссийский диктант “Наука во имя Победы”. Тестирование также проходило в школах, колледжах и других вузах. Всего участвовали более 70 регионов.

Диктант приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Студенты и школьники ответили на 25 вопросов, посвящённых достижениям советских учёных, которые сыграли ключевую роль в разгроме нацизма.

Оценивать работы будет автоматическая система, а результаты отправят участникам на электронную почту, сообщает "ТВ Центр".