Путин поручил разобраться со звонками мошенников с Украины

Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также президент дал указание рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских лиц, направляемых в зоны проведения спецоперации и КТО. Ещё глава государства поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания, даже если у граждан отсутствуют документы; и обсудить целесообразность введения интегральной оценки в школе.

Наконец, Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы на Поклонной горе в Москве постоянную экспозицию, посвященную СВО. Над экспозицией будут работать Министерства культуры и обороны.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошло 10 декабря. Обсуждалось развитие институтов гражданского общества, проблемы школьного образования, вопросы миграции и поддержки участников спецоперации по защите Донбасса.