ХАМАС освободил ещё троих заложников

Израиль и ХАМАС провели очередной обмен заложниками и заключёнными. Процедура стала уже пятой по счёту с момента вступления в силу режима прекращения огня 19 января.

В городе Дейр- эль-Балах палестинское движение передало сотрудникам Международного Красного Креста трёх граждан еврейского государства, которых удерживали в секторе Газа.

В свою очередь, Израиль в рамках договорённости, сегодня должен выпустить из тюрем 183 палестинских заключенных, в том числе 18 приговорённых к пожизненным срокам. Их планируется доставить на автобусах к местам освобождения., сообщает "ТВ Центр".