В Москве стартовал приём заявок на конкурс инновационных разработок

В столице стартовал конкурс передовых разработок "Новатор Москвы". Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, соревнование помогает выбрать лучшие решения и инновационные идеи для развития экономики и инфраструктуры города.

Заявки принимают от учёных, предпринимателей и изобретателей. Участвовать можно индивидуально или в командах до пяти человек. Конкурс проводится в трёх номинациях, в каждой из которых по 6 направлений: строительство, промышленность, медицина, транспорт, а также общественные проекты и экология.

Эксперты отберут 36 победителей и призёров. Сбор заявок проводится на сайте Московского инновационного кластера до 5 мая.