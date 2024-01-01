За сутки потери ВСУ в Курской области превысили триста военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Подразделения группировки войск "Север" выбивают противника из приграничных районов: во время наступления нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.