Собянин рассказал об интересных изобретениях московских школьников

Ученики инженерных и ИТ-классов московских школ разрабатывают прототипы умных устройств. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

Мэр назвал самые яркие изобретения. Николай Петренкин и Тимофей Чистяков создали модель корабля-носителя и группу аппаратов, предназначенных для очистки земной орбиты от космического мусора.

Три девушки из школы №2072 изобрели устройство для оптимизации сбора солнечной энергии, а учащиеся школы №1207 создали модель вездехода-спасателя для МЧС России.