Москвичи смогут передать подарки к 23 февраля участникам СВО

Москвичи могут отправить подарки к 23 февраля на фронт. Более 50 пунктов для сбора подарков участникам спецоперации будет работать в столице, сообщает портал мос.ру.

Акция по сбору подарков пройдёт с 10 по 23 февраля. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, посылки, письма и открытки с тёплыми пожеланиями примут в “Домиках добра” на площадках проекта “Зима в Москве”. Также подарки можно принести в штабы акции “Москва помогает” и волонтёрские центры в округах.

Есть одно условие: все товары должны были новыми, упакованными и с бирками.