МИД России направил ноту Британии из-за происшествия в аэропорту "Внуково"

МИД России направил посольству Британии ноту из-за инцидента с журналисткой в московском аэропорту "Внуково". На Смоленской площади ждут, что посольство Великобритании окажет всемерное содействие российским правоохранительным органам в расследовании уголовного дела.

Также дипломаты призвали посольство оперативно и надлежащим образом реагировать на последующие обращения по расследованию происшествия.

Ранее стало известно, что по факту нападения британских дипломатов на российскую журналистку в октябре прошлого года заведено уголовное дело. Журналистка пострадала при попытке взять интервью у прибывших в Россию из Лондона дипломатов.