В Москве назвали обстрел Макеевки актом терроризма

Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить ракетный обстрел Макеевки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

На Смоленской площади действия ВСУ назвали преступным актом терроризма. Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям, подчеркнули в МИДе.

Днём 8 февраля ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР из американского оружия, применялась реактивная система HIMARS. Погибла женщина, ещё десять мирных жителей получили ранения.

Повреждения получил жилой дом, сгорели несколько автомобилей.