Путин поздравил РУДН с 65-летием

Владимир Путин поздравил с 65-летием Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Президент направил телеграмму профессорско-преподавательскому коллективу, студентам и выпускникам вуза.

Отрадно, что, сохраняя сложившиеся традиции, РУДН динамично развивается и всегда открыт для одарённой, инициативной молодёжи из России и других стран. Всех, кто готов к реализации перспективных, востребованных идей и начинаний на благо своих государств и укрепления международного сотрудничества.

Глава государства отметил, что из стен университета вышла целая плеяда квалифицированных специалистов, которые работают в сфере госуправления, в СМИ, на предприятиях сельского хозяйства, в медицине и юриспруденции