Пожар в Москве: три человека госпитализированы в НИИ Склифосовского

Из горящего здания бывшего завода в Москве спасены около 90 человек, ещё 120 эвакуировались самостоятельно. Три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского, сообщили в столичном депздраве.

Следственный комитет уже начал проверку по факту пожара в здании Электрозавода в Москве. На месте работают криминалисты.

Вечером на Электрозаводской улице в пятиэтажном здании бывшего промпредприятия вспыхнул пожар. На верхних этажах расположены фитнес-клуб и танцевальная студия, там находилось много людей. Для их спасения были задействованы подъёмные механизмы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.