В зоне СВО наши бойцы стремительно продвигаются на всех основных направлениях. Воздушная разведка работает днём и ночью. При уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, военнослужащие группировки "Днепр" применяют FPV-дроны.

Информация, получаемая со сбитых беспилотников ВСУ, позволяет вскрыть точки расположения пунктов управления и взлетов разведывательных дронов противника.

Десантники группировки войск "Днепр" не только рискуют своей жизнью на поле боя. В перерывах между боевыми задачами сдают свою кровь для жителей Запорожской области, где был мощный обстрел ВСУ. Военнослужащий ВДВ с позывным "Пряник" - почётный донор России. За свою жизнь сдал почти 100 литров крови.

А в курском приграничье во время ночной разведки с помощью FPV-дронов подразделение Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" обнаружило передвижение боевых бронированных машин ВСУ. Считанные секунды и цель была поражена.