Приняла огонь на себя: подвиг медсестры Болилая

Медсестра Людмила Болилая во время обстрела наших позиций кассетными боеприпасами со стороны ВСУ оказала неотложную помощь раненым военнослужащим. Одного пострадавшего она накрыла собой, приняв все поражающие элементы и осколки, получив ранения. За героизм и отвагу ефрейтор Людмила Болилая представлена к высокой государственной награде.

Гвардии младший сержант Кирилл Ярушин во время штурма позиций ВСУ, отвлёк внимание противника на себя. Боевики сосредоточили огонь на точке, где находился Кирилл и не заметили продвижение наших военнослужащих, которые зашли во фланг противника, уничтожив шестерых неонацистов. Российские мотострелки захватили опорный пункт ВСУ и продолжали отражать контратаки до подхода основных сил, сообщает "ТВ Центр".