Собянин: Пять человек госпитализированы после пожара в Москве

Пять человек госпитализированы после пожара в здании Электрозавода в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, силы МЧС ещё работают на месте возгорания. Открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы.

Ранее сообщалось, что из горящего здания бывшего завода в Москве спасены около 90 человек, ещё 120 эвакуировались самостоятельно. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вечером на Электрозаводской улице в пятиэтажном здании бывшего промпредприятия вспыхнул пожар. На верхних этажах находились десятки человек. Для их спасения были задействованы подъёмные механизмы. Вероятно, что причиной пожара стало короткое замыкание.