Дональд Трамп заявил, что провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине.

Об этом президент США заявил в воскресенье, 9 февраля, газете New York Post в интервью на борту самолёта Air Force One.

Другие заявления Трампа:

- Владимир Путин "хочет, чтобы люди перестали гибнуть" в конфликте на Украине;

- Трамп отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным в отличие от его предшественника Байдена;

- Байден был позором для США;

- Трамп заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта на Украине;

- На вопрос о том, сколько общались Путин и Трамп, президент США ответил: "Я лучше промолчу".

Россия пока никак не комментировала эти заявления.