NY Post: Трамп обсудил с Путиным урегулирование на Украине

Дональд Трамп утверждает, что поговорил по телефону с Владимиром Путиным, сообщает New York Post со ссылкой на самого главу Белого дома. Обсуждалось урегулирование ситуации на Украине.

При этом президент США отказался прямо отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. "Я лучше промолчу", - сказал он.

Трамп снова заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта на Украине, но не привёл никаких подробностей.

Подтверждения или опровержения этой информации из других источников, в том числе от администрации президента России, пока не поступало.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа, но после вступления в должность эти сроки изменились: теперь американский лидер обещает сделать это за полгода.