У автомобиля Вучича на скорости отлетело колесо

У служебного автомобиля президента Сербии Александра Вучича на ходу отлетело колесо. ЧП произошло во время поездки главы государства на север страны. Кадры произошедшего быстро распространились в интернете и в местных СМИ.

На съёмке видно, как сначала у заднего левого крыла президентской машины появляется дым, затем отрывается колесо и откатывается в сторону. После автомобиль останавливается, из него выходят охранники, а затем и сам Вучич.

Лидер Сербии уже дал комментарии журналистам. Он отметил, что ничего страшного не произошло, и не нужно поднимать шум вокруг случившегося. Также он заявил, что к инциденту нельзя относиться легкомысленно, уровень безопасности президента будет увеличен. Все обстоятельства ЧП сейчас устанавливают спецслужбы, сообщает "ТВ Центр".