ХАМАС заявил об угрозе срыва соглашения с Израилем

Шесть человек погибли, двое ранены в результате удара израильского беспилотника на востоке Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, атаковали базу боевиков "Хезболлы", потому что их активность нарушает договорённости о прекращении огня.

О срыве соглашения с Тель-Авивом говорят уже и в ХАМАС - стороны до сих пор не приступили к переговорам о втором этапе сделки. Палестинское движение обвиняет Израиль в промедлении с выполнением обязательств.

Накануне из плена вернулись ещё трое еврейских граждан, на вертолёте их доставили в больницу в худшем состоянии, чем у ранее освобождённых. Глава израильского кабмина Нетаньяху сразу поспешил заявить о "чудовищах, которые издевались над заложниками" и потребовал не оставить это без внимания, сообщает "ТВ Центр".