У берегов Сахалина терпит бедствие китайское судно с мазутом

У берегов Сахалина терпит бедствие иностранный сухогруз с нефтепродуктами. Этой ночью судно "Ан Янг-2" село на мель в двухстах метрах от берега у порта Невельск. Власти острова ввели в районе режим повышенной готовности.

На борту судна - тысячи тонн дизельного топлива, мазута и угля. Разлива опасных веществ нет, но из-за сильного шторма к сухогрузу пока не могут подойти спасатели и водолазы. Специалисты решают, как снять корабль с мели, когда позволит погода.

В Невельск из Корсакова перебрасывают дополнительные силы с боновыми заграждениями. Экипаж судна - 20 человек, граждане Китая, сигнала бедствия они не подавали. С ними налажена связь, медицинская помощь никому не понадобилась. На берегу дежурят сотрудники МЧС, сообщает "ТВ Центр".