В Москве вручили награды потомкам героев ВОВ

Утерянные после Великой Отечественной войны ордена вручили потомкам героев. Церемония передачи состоялась в Музее Победы на Поклонной горе.

Так, гвардии ефрейтор Иван Васильев, прошедший всю войну, за мужество, проявленное в боях за Заскендорф в 1945 году, был удостоен Ордена Отечественной войны III степени. Старший лейтенант медицинской службы Вениамин Гончаров, награждённый Орденом Отечественной войны II степени, ушёл на фронт добровольцем, трижды попадал в плен и бежал, был ранен.

Пропавшие награды разыскали члены поисковых отрядов "Ополченец" и "Тризна", сообщает "ТВ Центр".