В Европе всё громче звучат голоса политиков, которые выступают за прекращение военной поддержки Украины. О бессмысленности финансирования киевского режима говорили на встрече в Мадриде лидеры правоконсервативных партий ЕС. Участники съезда констатировали, что курс Брюсселя оказался губительным для Евросоюза и призвали сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Праздник непослушания официальной политике Брюсселя прошёл в одном из отелей Мадрида. "Торнадо Трампа" - окрестили это мероприятие сами участники. Вдохновлённые тем, как новый хозяин Белого дома буквально сметает на своем пути псевдодемократические недоразумения типа разгула нелегальной миграции или половых извращений, лидеры правых партий Старого Света требуют перемен.

Мероприятие организовано ультраправой испанской партией "Голос". В зале и на сцене - представители 14 партий из 12 стран ЕС. Они объединились во фракцию "Патриоты за Европу". Их совместные 86 мандатов - это третья по весу политическая сила в Европарламенте. И на фоне прихода к власти Дональда Трампа консерваторы Старого Света только усиливают свои позиции.

Правящая социалистическая партия Испании назвала происходящее шабашем ультрас. Полуголая активистка радикального движения Femen попыталась устроить провокацию. С криками про фашизм она ворвалась в зал, но сорвать съезд не удалось. Охрана быстро вывела даму.

Кумир всех собравшихся в Мадриде - Дональд Трамп - из-за своих слишком резких действий уже нарвался на обвинение в провоцировании конституционного кризиса в Штатах. Оппоненты 47 президента сравнивают положение дел с Гражданской войной в США и Уотергейтом. А тот намеренно подливает масло в огонь: заявил, что кроме Байдена ограничит доступ к секретным документам бывшему госсекретарю Блинкену и экс-советнику по нацбезопасности Салливану. И тут же перевел фокус внимания СМИ, обронив фразу, что уже провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным по украинской проблематике. По словам Трампа, российский президент обеспокоен по поводу гибели людей, ему действительно небезразлична эта проблема.

Лидер КНДР обвинил американцев в намеренном обострении и затягивании украинского конфликта, чтобы попытаться нанести стратегическое поражение России. Ким Чен Ын подчеркнул: чёрная тень США мелькает за кулисам многих мировых войн, а, значит Пхеньян абсолютно прав в том, что укрепляет свою обороноспособность.