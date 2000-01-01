Очевидцы рассказали о пожаре на электрозаводе в Москве

Следователи устанавливают причины крупного пожара, который вспыхнул вечером 8 февраля на востоке Москвы в здании бывшего электрозавода. По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания.

Наутро после пожара на Электрозаводе, кажется, ничто не напоминает о вчерашнем происшествии. Если только охрана, выставленная по периметру здания. Все проходные на замке, люди толпятся у входа. Автомобильное движение по одноимённой улице штатное. Хотя ещё в субботу оставалось только гадать, что останется от здания постройки начала прошлого века.

Кадры эвакуации из полыхающего Электрозавода появились в Сети. Эпицентр пожара, по словам очевидцев, находился на втором этаже. Там располагались танцевальные студии и роллердром. Миша Чугунов катался на скейте, и спасался из здания вместе с другими райдерами. "У меня ещё больше уважения ко взрослым, которые помогали. Они стремянку держали, сами держались, спасали людей. Нас там было где-то 35 человек и все убегали", - рассказывает Михаил.

Уже через несколько минут после сообщения о пожаре на место подоспели спасатели. Городские службы сработали оперативно и слаженно, эвакуировали 120, спасли 80 человек.

Московский электроламповый завод – старейшее предприятие промышленности. В разное время здесь выпускали калоши, лампочки и снаряды для "Катюш". В начале 2000-х годов здание приспособили под офисы, мастерские, фотостудии. В выходные здесь были пиковые нагрузки. Очевидцы говорят, что не на всех этажах система оповещения сработала.

Матвей Рузанов говорит, что о пожаре узнал, потому что выключилось электричество и включилась пожарная тревога. Моментально все было понятно, как только что-то загорелось.

В Институт скорой помощи имени Склифосовского госпитализированы пятеро. Их жизни вне опасности. Всего за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе ребёнок.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", на контроле прокуратуры. Предварительная причина - короткое замыкание в электрооборудовании или перегрузка. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.