В Москве выросло число операций с использованием роботов-ассистентов

За два года количество хирургических операций, проведённых в столичных клиниках с использованием роботов-ассистентов, выросло почти вдвое. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, для ведущих медучреждений города закупили семь новых роботических установок.

С их помощью в прошлом году врачи провели две тысячи двести операций. Большая часть из них - при лечении онкологии. В 80% случаев хирургические вмешательства осуществлялись малоинвазивными методами - с ювелирной точностью и минимальной травматичностью.