Кремль отреагировал на заявление Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле дали комментарий по поводу появившейся в американских СМИ информации о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента не подтвердил и не опроверг эти новости.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Сегодня в издании New York Post появилась информация о том, что Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Обсуждалось ситуация на Украине.

Глава Белого дома заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта на Украине, но опять не привёл никаких подробностей. Во время предвыборной кампании Трамп обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа, но после выборов эти сроки изменились: в январе этого года американский лидер пообещал сделать это уже за полгода.