Собянин рассказал о растущей популярности московских театров

Московские театры в прошлом году посетили 4,7 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем в 2023 году, отметил у себя на странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что это новый рекорд за последние пять лет и назвал самые популярные у горожан площадки: Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады.

В столичных театрах повысилось качество постановок и стало больше премьер. Например, Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко за год поставил восемь новых спектаклей, а на сцену Театра оперетты вернулся легендарный "Мистер Икс".