На ВДНХ подготовили увлекательную программу ко Дню всех влюблённых

На самом большом катке Москвы 14 февраля пройдут танцевальные мастер-классы. Ещё там откроют тематическую фотозону и проведут интерактивное мероприятие "Любовь с первого взгляда". Об интересной программе ко Дню всех влюблённых на ВДНХ сообщает портал мос.ру.

В этот день гостей главной выставки страны ждёт много интересного. В центре "Космонавтика и авиация" пройдёт тематическая экскурсия "Любовь во Вселенной". В павильоне №1 все желающие смогут побывать на выставке живописных и скульптурных произведений из фондов Третьяковской галереи. Для гостей экспозиции проведут специальную экскурсию.

Наконец, на тематической экскурсии "Мужские и женские образы на ВДНХ" москвичам и гостям столицы расскажут о семейных и творческих союзах, которые связаны с выставкой.