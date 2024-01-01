В Курской области уничтожена израильская РЛС RADA

В Курской области уничтожена РЛС контроля воздушного пространства RADA израильского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также за сутки уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта. Поражён пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов противника.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.