В Усть-Луге произошёл техногенный инцидент на танкере с мазутом

Ещё одно ЧП с танкером: в Ленинградской области на судне "Коала" произошёл техногенный инцидент во время запуска двигателя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Известно, что у судна, гружённого мазутом, повреждено машинное отделение. Экипаж эвакуирован, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.

В свою очередь, в Росморречфлоте сообщили, что грузовые ёмкости танкера "Коала" не повреждены во время инцидента.

Около суток назад у берегов Сахалина сел на мель китайский балкер, гружённый углём. В Невельском районе острова введён режим ЧС муниципального характера.